ЕС может установить лимит цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Государства Евросоюза во время собрания предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

На данный момент ожидается согласие от Польши до 18:00 по московскому времени. Страны ЕС изучают возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем с условием, если уровень будет на 5% ниже рыночных цен.

В свою очередь, Bloomberg проинформировал, что собрания по пересмотру уровня цены на нефть из РФ могут организовываться каждые два месяца, начиная с января следующего года.

До этого агентство сообщало, что во время очередного собрания европейские государства не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть. На тот момент поступала информация, что переговоры внутри Евросоюза вновь застопорились.

В частности, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость в 62 доллара за баррель слишком высокой.

У российской стороны сформировалась четкая позиция на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.



Переговоры о потолке цен на нефть зашли в тупик из-за разногласий в ЕС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!