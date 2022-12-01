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Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.

"Мы начинаем с 60 (долларов за баррель. – Прим. ред.) и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени", – отметил он.

Замминистра уточнил, что иногда будет проводиться пересмотр уровня цены. Адейемо добавил, что американская сторона совместно с союзниками успеют запустить механизм ограничения стоимости энергоресурса до 5 декабря.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривался запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть. Он отмечал, что в этом вопросе Москва занимает жесткую позицию.



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