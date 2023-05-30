МНПЗ увеличит выработку топлива благодаря новому катализатору "Газпром нефти"

Фото: пресс-служба МНПЗ

Московский НПЗ сможет увеличить объем производства бензина благодаря новому катализатору производства "Газпром нефти", который был запущен в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что загрузка первой партии катализатора произведена на установке каталитического крекинга Московского НПЗ, а полный переход на новый катализатор будет произведен в течение года.

По словам генерального директора Московского НПЗ Виталий Зубера, с помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка. Переход осуществляется без остановки производства.

"Новую технологию мы разработали в центре испытания катализаторов "Селектум". Возможности нашего исследовательского центра – единственного в России – позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга", – отметил генеральный директор "Газпромнефть – Каталитические системы" Александр Чембулаев.

Уточняется, что новинка успешно прошла многоуровневые испытания на пилотном уровне.

Ранее московский нефтеперерабатывающий завод поделился опытом внедрения современных природоохранных технологий и рассказал об эффектах экологической модернизации делегации министерства экологии и природопользования Московской области.