В России начнут обучать мультифункциональных инженеров в нефтегазовой индустрии

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В России появятся мультифункциональные инженеры – специалисты в области IT, физики и математики с углубленными знаниями в области нефтегазовой индустрии. О совместной магистерской программе договорились "Газпром нефть" и МФТИ, сообщает пресс-служба компании.

Новая учебная программа магистратуры будет готовить гибридных инженеров-нефтяников, разбирающихся в вопросах цифровизации и моделировании технологий подготовки нефти и газа. За два года обучения будущие магистры изучат инновации в современной геологии, технологии поиска и добычи нефти, программы моделирования и проектирования инфраструктуры и другие профильные дисциплины.

"Совместная магистерская программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать наукоемкие задачи в области разработки и реализации цифровых технологий для повышения эффективности производственных цепочек подготовки газа и жидких углеводородов", – заявил директор передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ Максим Кудров.

Учебный курс включает оплачиваемую стажировку на месторождениях и в научно-образовательных центрах "Газпром нефти". Благодаря развитию высокотехнологичного производства такие специалисты будут востребованы на Московском НПЗ, отметили в пресс-службе компании.

"Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землей – без этого работа современных нефтяников просто невозможна. Совместно с вузами-партнерами мы готовим не просто востребованных специалистов, а людей, которые через несколько лет будут стоять в авангарде российского технологического развития", – заключил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Ранее в Минобрнауки назвали самые популярные направления обучения в вузах РФ в 2023 году. Чаще всего выпускники школ, поступающие в российские вузы, выбирают программы обучения, связанные с IT-отраслью.

В 2023 году министерство провело перераспределение бюджетных мест в вузах в целях расширения приема по приоритетным направлениям. В этот раз ими стали инженерно-технические специальности. В дальнейшем перераспределение будут проводить перед самым началом приемной кампании, чтобы учесть наиболее востребованные в РФ профессии.