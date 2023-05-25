"Газпром нефть" начала разработку новых моторных масел с помощью искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Компания "Газпром нефть" сократила с полугода до одного-двух месяцев срок разработки новых автомобильных масел благодаря технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что теперь ученым достаточно внести в систему основные параметры будущего продукта, а также указать специфику оборудования, в котором масло будет использоваться. Затем система автоматически смоделирует наиболее оптимальный состав материала.

"С запуском уникального цифрового сервиса "Алхимик" мы завершили формирование единого технологического комплекса, охватывающего весь жизненный цикл смазочных материалов: от создания рецептур в собственном Научно-исследовательском центре до сопровождения работы масел в технике и оборудовании сервисом G-Lab", – рассказал генеральный директор "Газпромнефть – смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

Отмечается, что с помощью цифровой платформы специалисты уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.

В компании добавили, что предложенные искусственным интеллектом новые составы тестируются специалистами в Научно-исследовательском центре смазочных материалов "Газпром нефти" во Фрязине. После лабораторных исследований автомобильное масло испытывается в реальных условиях.

Ранее в столице разработали и начали производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Разработку представила компания "Диагностика-М", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы.