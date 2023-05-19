Минэкологии Подмосковья оценило результаты модернизации МНПЗ

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Московский нефтеперерабатывающий завод поделился опытом внедрения современных природоохранных технологий и рассказал об эффектах экологической модернизации делегации министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Делегация посетила производственные площадки предприятия и ознакомилась с экологическими проектами, в частности с работой инновационных очистных сооружений "Биосфера", которые позволяют очищать воду на 99,9% и свыше 80% воды повторно использовать в производстве.

"Хочется отметить системный и вдумчивый подход Московского НПЗ в вопросах экологичного производства. Грамотно выстроена система очистных сооружений, которые исключают воздействие на окружающую среду. Посетив производственную площадку, лично убедился, что не пахнет, все красиво и чисто. Это показательно! Сейчас идет масштабная программа модернизации промышленности Подмосковья, и опыт Московского НПЗ весьма актуален для многих предприятий региона", – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, делегация изучила работу автоматизированной системой мониторинга воздуха, датчики которой установлены на дымовых трубах и непрерывно контролируют качество воздуха, передавая данные в надзорные органы.

"На Московском НПЗ сформирован комплексный детальный подход к экологичному производству, охране окружающей среды, контролю качества воздуха. Это связь новых технологий, современного оборудования и ответственного отношения к организации рабочих процессов", – заключил генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

Ранее Сергей Собянин назвал Московский нефтеперерабатывающий завод одним из лучших предприятий Европы. Об этом мэр сказал в ходе разговора с Владимиром Путиным во время их совместного посещения индустриального парка "Руднево". Как отметил Собянин, в настоящее время осуществляется новая индустриализация города и Москва активно развивается в этом направлении.