Собянин назвал МНПЗ одним из лучших заводов Европы

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Сергей Собянин назвал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) одним из лучших предприятий Европы. Об этом градоначальник сказал в ходе разговора с Владимиром Путиным во время их совместного посещения индустриального парка "Руднево" 27 апреля.

"С 2018 года подъем промышленного производства вырос почти вполовину. Это не считая Московского НПЗ. Вместе с ним рост в два раза. Потому что там произошла коренная реорганизация: из консервной банки он превратился в один из лучших заводов Европы" – подчеркнул он.

Как отметил столичный мэр, в настоящее время осуществляется новая индустриализация города. По словам Собянина, Москва активно развивается в этом направлении.

В свою очередь, глава государства отметил, что индустриальный парк "Руднево" является новым индустриальным лицом столицы. Сейчас на его базе производятся беспилотники.

Собянин обратил внимание, что здесь работают лучшие предприятия: есть стартапы, лабораторные исследования, а также предприятия серийного производства.

Путин поздравил градоначальника и выразил уверенность, что индустриальный парк будет успешно развиваться.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что к концу 2024 года в столице планируют расширить в 2,5 раза площади зданий индустриального парка "Руднево". Сейчас в составе парка 18 производственных корпусов. Их общая площадь составляет почти 120 тысяч квадратных метров.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский пояснил, что сейчас в составе парка деятельность осуществляют 17 компаний, специализирующихся преимущественно на выпуске беспилотных летательных аппаратов.



Собянин: производимые в "Рудневе" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей