Собянин присвоил статус промкомплекса московскому заводу по производству лифтов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичному заводу "МЭЛ", выпускающему лифты, присвоили статус промышленного комплекса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Компания "МЭЛ" – одно из крупнейших электротехнических предприятий города. Оно первым в России запустило серийное производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду, а сейчас создает модели следующего поколения, которые будут почти в два раза быстрее", – рассказал мэр.

По его словам, лифтами этого производителя оснащают многие столичные объекты, в том числе новостройки программы реновации. Сегодня завод выпускает до 2,5 тысячи лифтов в год, однако в следующем году он планирует увеличить этот показатель на 60%.

Благодаря статусу промкомплекса предприятие получит ряд льгот, в том числе по налогам на прибыль, недвижимость и землю, а также по аренде земли.

Сегодня в городе работают 67 предприятий со статусом промкомплекса, на них создано свыше 77 тысяч рабочих мест, подытожил градоначальник.

Ранее стало известно, что в Москве запустили пилотный проект по кредитованию наукоемких предприятий. Такие компании смогут претендовать на кредиты в размере до 50 миллионов рублей под залог интеллектуальной собственности.

