Столичным предпринимателям дадут кредиты под залог интеллектуальной собственности

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В Москве запустили пилотный проект по предоставлению наукоемким предприятиям кредитов в размере до 50 миллионов рублей под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Заявки на получение таких кредитов будут принимать до 31 мая на портале i.moscow. Претендовать на них могут зарегистрированные в Москве предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие права на какую-либо интеллектуальную собственность. После оценки рыночной стоимости последней компании смогут получить поручительство в размере до 95% от суммы займа.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года 19 столичных предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда", в рамках которого компаниям оказывается господдержка с целью наращивания производства и сокращения издержек. Всего в проекте участвует 130 компаний из Москвы, из которых 32 уже прошли первый этап и внедрили методики повышения производительности труда.

