Цена бензина АИ-92 и АИ-95 установила новый рекорд на бирже

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Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила в понедельник, 24 июля, новый рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России увеличилась на 0,55%, до 64 879 рублей за тонну. Это стало уже 13-й торговой сессией подряд, когда стоимость этого вида топлива достигает новых рекордов. В это же время цена на бензин АИ-95 увеличилась на 0,21%, достигнув отметки в 69 925 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо осталось в цене на уровне торгов пятницы, 21 июля, 57 635 рублей за тонну. Стоимость мазута и авиакеросина увеличилась на 1,65 и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно. У сжиженных углеводородных газов (СУГ) стоимость снизилась на 2,3%, до 20 327 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что бензин АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года. Стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 увеличилась 7 июня 2023 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 1,2 и 0,8%, до 55 и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно.

В СМИ отметили, что в отрасли связывают продолжающийся рост цен на бензин с несколькими причинами. Так, некоторые из них полагают, что бензин становится дороже на бирже из-за недостаточного предложения.

Биржевая цена бензина побила рекорды