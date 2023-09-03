Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

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Вице-премьер России Александр Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности в их профессиональный праздник. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

Новак отметил ключевое значение нефтегазовой отрасли для экономики России.

"Наша страна занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, располагает развитой инфраструктурой для транспортировки углеводородов, фундаментальной научной и материально-технической базой в нефтегазовой сфере", – говорится в поздравлении.

Вице-премьер подчеркнул, что сегодня в России продолжается работа по перераспределению поставок нефти и газа, а также по расширению связей с дружественными странами. Помимо этого, развиваются новые направлений нефтегазовой отрасли, такие как нефтегазохимическая продукция и производство сжиженного природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия вошла в пятерку сильнейших экономик мира. Во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил Путин. По словам президента, с третьего квартала 2023 года наметился экономический рост.