Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между ЕС и РФ

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "беспрецедентном" сокращении импорта и экспорта между Европой и Россией. Об этом он написал в статье под названием "Да, санкции против России работают".

"В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено еще в 2022 году, что беспрецедентно. <...> Эта тенденция усиливается: в первом квартале 2023 года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%, в энергетике эта цифра еще выше и составляет минус 80%", – пишет он.

Экспорт ЕС в Россию сократился от уровня 2021 года на 54%, отмечает Боррель. По его мнению, это свидетельствует об эффективности европейских санкций.

"Некоторые утверждают, что эти санкции не работают. Это просто неправда", – утверждает глава евродипломатии.

Боррель считает, что Европе нужно и дальше придерживаться выбранного курса. По его словам, Россия не сможет полностью за счет других стран "компенсировать пустоты, возникшие в результате оказавшихся под санкциями товаров ЕС".

Кроме того, он пишет об имеющихся у него в распоряжении свидетельствах "экономического спада" в России. Отчет об этом был предоставлен Боррелю Еврокомиссией.

Министр финансов России Антон Силуанов, в то же время, заявляет, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 2,5%. По его словам, в 2022 году экономика сократилась на 2,1%, а в настоящее время принимаются усилия для устранения последствий санкций.

Силуанов отметил, что Россия отыграет падение, случившееся в 2022 году.

До этого устойчивость темпов роста российской экономики отметил президент России Владимир Путин. Во втором квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Президент заявил, что активными темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

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