Силуанов заявил, что безработица в РФ находится на минимальном уровне

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Безработица в Российской Федерации на минимальном уровне – 3%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал телеканалу CGTN.

"У нас сейчас минимальный уровень безработицы – 3%. Такого не было за последние десятилетия", – заявил Силуанов.

Также министр финансов заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 2,5%. Он подчеркнул, что в 2022 году экономика сократилась на 2,1%. В настоящее время принимаются усилия для устранения последствий санкций. Силуанов отметил, что Россия отыграет падение, случившееся в 2022 году.

По словам Силуанова, инфляция в РФ составит порядка 6% по итогам 2023 года. Правительство планирует принять меры по возвращению инфляции к таргету Центробанка в 4% в последующие годы. Он заявил, что инфляция должна снизиться до уровня плановых значений.

По прогнозам Банка России, инфляция в 2023 году – на уровне 5–6,5%.

Ранее экономист госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач заявил, что уровень безработицы в России может сократиться до 3,3% по итогам текущего года. Эксперт связал это с достаточно сильным ростом именно промышленного производства. Он подчеркнул, что стройки требуют рабочих рук, которых мало.

Он объяснил, что рост занятости обусловлен в том числе и сокращением с этого года трудовых ресурсов – на это, в частности, повлияла миграция рабочих.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с начала 2023 года число безработных в Российской Федерации снизилось на 71 тысячу человек. Сейчас нетрудоустроенными остаются порядка 493 тысяч россиян.



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