Каждый пятый россиянин работает неофициально – исследование

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В первые шесть месяцев этого года 21,9% россиян работали неофициально, по неформальным социально-трудовым отношениям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование экспертов Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрея Покиды и Натальи Зыбуновской.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом данный показатель уменьшился на 2,1%. А в 2019 году, до начала коронавирусной пандемии, в неформальных трудовых отношениях состояла почти треть (32,5%) экономически активного населения.

Из возрастных групп в неофициальный рынок труда в основном включено молодое поколение в возрасте от 18 до 24 лет (36,2%).

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что данная статистика не является критичной. Вовлеченность в неофициальный рынок молодого поколения он объяснил высоким уровнем безработицы среди этой возрастной группы.

Ранее эксперты выяснили, в каких сферах пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты в России. Всего во время исследования были проанализированы порядка 40 тысяч вакансий.

До этого почти треть россиян заявили, что начали в этом году зарабатывать больше по сравнению с прошлым годом. У большинства из них основным источником увеличения дохода стало повышение зарплаты.