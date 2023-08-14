Большинство россиян заявили, что не хотели бы работать с родственниками

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55% россиян заявили, что не хотят и не работают с родственниками в одном месте, еще 4% не хотят, но делают это. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Больше половины таких респондентов свою позицию объяснили тем, что не хотят нести ответственность за своих близких перед коллегами или начальством. Чуть меньше половины (47%) считают, что работа с родственниками может негативно сказаться на объективной оценке труда. Треть респондентов переживает за непрофессионализм родственников, а 28% уверены, что работа может стать поводом для ссор между родственниками.

Тех, кто спокойно относится к работе с родственниками, оказалось 27%. Еще 10% как раз хотели бы трудиться в одном месте с близкими, а 4% уже работают вместе с членами своих семей. Среди преимуществ работы с родственниками обычно выделяют улучшение взаимопонимания между людьми за счет решения рабочих вопросов (35%), наличие поддержки (28%) и знание сильных и слабых сторон друг друга (26%).

Ранее стало известно, что 39% россиян считают неуместным обсуждение заработной платы со своими коллегами. С ними оказались не согласны 48% респондентов. Большинство противников обсуждения доходов с другими людьми объяснили свою позицию тем, что подобные разговоры являются неэтичными.

