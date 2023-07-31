Больше половины россиян признались, что работа мешает им заниматься спортом

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Больше половины россиян (55%) не могут заниматься спортом из-за нагрузки на работе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование "Авито Работы", в котором приняли участие более 10 респондентов.

По данным аналитиков, 34% опрошенных заявили, что время на занятия спортом сокращается из-за высокой деловой активности, 21% отметил, что из-за работы очень редко занимается спортом.

Добавляется, что в основном время на физическую активность есть у людей в возрасте 25–44 лет. Чаще других удается найти время на спорт работникам маркетинга, рекламы, PR и бьюти-сферы. Реже всего это получается у сотрудников сферы ретейла, логистики, производства и строительства.

Как уточнили в исследовании, работодатель не компенсирует затраты на тренировки у 75% опрошенных. Однако 17% респондентов сообщили, что компания организовывает для них специальные зоны в офисе или спортивные мероприятия. При этом для 44% респондентов важна поддержка спортивной инициативы со стороны компании-работодателя.

Отмечается, что самыми загруженными оказались жители Волгограда и Воронежа (40%), Новосибирска и Красноярска (39%). Чаще заниматься спортом удается жителям Ростова-на-Дону (28%), Уфы (27%) и Челябинска (22%).

Ранее 69% россиян подчеркнули, что заботиться о себе у них получается частично. При этом 14% вовсе не делают этого. Среди причин этого назывались нехватка времени (58%), недостаток денег (49%) и неумение позаботиться о себе (38%).

До этого стало известно, что каждый третий россиянин следит за своим здоровьем с помощью трекеров и приложений. Также 22% опрошенных рассказали, что используют специальные мобильные приложения, чтобы не забыть вовремя принять БАДы.

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