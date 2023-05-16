Опрос показал, что о себе совсем не заботятся 14% россиян

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Полностью о себе заботятся менее 17% жителей РФ, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос психологической платформы Alter и компании по производству травяных чаев Floris.

В исследовании, которое проводили в апреле этого года, поучаствовали 650 человек. Среди них 69% признались, что заботиться о себе у них получается частично. При этом 14% вовсе не делают этого.

Участники опроса отмечают, что мало заботятся о своем состоянии из-за нехватки времени (58%), недостатка денег (49%) и неумения позаботиться о себе (38%), некоторые не знают, с чего начать (24%), 8% не видят в этом смысла. Также причинами респонденты называли отсутствие мотивации и сил, излишнюю самокритику и сложность изменения поведения.

93% участников исследования отметили, что в заботу о себе входит качественный сон, 82% уверены в важности баланса между работой и отдыхом, а еще 78% выбрали здоровое и качественное питание.

"Во время опроса была заметны расхождения между тем, что респонденты понимают под заботой о себе, и тем, как они ведут себя в жизни. Например, только 18% следят за своим питанием, 60% – лишь отчасти, а 20% совсем не заботятся о том, чтобы питаться правильно. При этом 24% не занимаются спортом, 22% делают это раз в несколько недель и реже", – поделился директор компании Floris Илья Пуйда.

Отмечается, что 70% респондентов считают, что в заботу о себе входит регулярное медицинское обследование, 55% опрошенных бывают у врачей раз в год и реже, а 28% не проверяются вовсе. Также 62% заявили, что сессии с психологом входят в заботу о себе, однако 42% участников признались, что не занимаются своим ментальным здоровьем. Среди посещающих психолога 22% делают это раз в неделю.

Самыми популярными методами расслабиться стали сон (74%), прогулки (70%) и просмотр видеороликов (63%).

"При этом почти каждый пятый (20%) спит менее 6 часов в сутки, половина респондентов отмечает, что у них бывают проблемы с засыпанием, а треть (33%) признается, что страдает или когда-либо страдали бессонницей. Реже всего респонденты расслабляются, делая перерыв на сигарету, – этот способ выбирают 17%", – поделилась научный консультант психологической платформы Alter Наталья Кисельникова.

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