Эксперт объяснила, как наладить личную жизнь при плотном рабочем графике

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отпуск, хобби и умение договориться с начальством помогут наладить личную жизнь при напряженном рабочем графике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Наталию Гончарову.

"Можно выделить несколько ключевых причин, по которым у работников не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Одна из них – завышенные ожидания", – отметила она.

Эксперт посоветовала рассказать руководителю о своей проблеме и договориться с ним о начале и конце работы. В нерабочие часы стоит не засиживаться в офисе, уточнила собеседница агентства.

По ее словам, необходимо завести хобби, можно сделать его платным. Такое действие призвано побудить человека не бросать дело, добавила Гончарова.

"Воспринимайте отдых как процесс восстановления. Мозг не предназначен для постоянной работы на максимальной скорости. Как телу после спортзала, так и мозгу после восьми часов интеллектуальной работы необходимо время на восстановление", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (45%) впадает в уныние не больше нескольких раз за полгода, причем большинство (55%) старается избегать этого состояния. Среди основных причин уныния респонденты называли личные и бытовые проблемы (18%), финансовые трудности (16%), проблемы на работе (12%) и проблемы со здоровьем (11%).

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