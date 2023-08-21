Число безработных в России сократилось на 71 тыс человек с начала 2023 года

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Число безработных в России снизилось на 71 тысячу человек с начала 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сейчас в стране безработными остаются порядка 493 тысяч человек. При этом число предложений о работе на портале "Работа России" с начала года выросло на 222 тысячи и превышает 1,8 миллиона.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ (Международной организации труда. – Прим. ред.), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В 9 регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился", – цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, в регионах страны продолжают реализовывать меры, направленные на снижение безработицы. В частности, по программе субсидирования найма трудоустроили более 35 тысяч человек. По нацпроекту "Демография" обучение завершили более 57 тысяч соискателей.

Кроме того, 35 российских регионов заключили договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Порядка трех тысяч отправили на переподготовку.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве снизился до рекордных 0,33%. Число официально зарегистрированных безработных составляло 23,9 тысячи человек. Найти подходящую работу и построить долгосрочную карьеру горожанам помогают специалисты службы занятости.

