Экономист спрогнозировал падение безработицы в РФ до 3,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень безработицы в России может сократиться до 3,3% по итогам текущего года. Такой прогноз дал главный экономист госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач.

"Я думаю, что безработица будет очень низкая, до 3,3%. Это связано с достаточно сильным ростом именно промышленного производства, стройки – требуются рабочие руки, которых мало", – цитирует его ТАСС.

Он объяснил, что рост занятости обусловлен в том числе и сокращением с этого года трудовых ресурсов – на это, в частности, повлияла миграция рабочих.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с начала 2023 года число безработных в РФ снизилось на 71 тысячу человек. Сейчас нетрудоустроенными остаются порядка 493 тысяч россиян.

До этого стало известно, что уровень безработицы в Москве сократился до 0,33%. Этот показатель стал самым низким для российской столицы за последнее десятилетие.

