Спецслужбы НАТО взволнованы из-за масштабов работы российской разведки – СМИ

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Масштаб работы российской разведки вызвал беспокойство у спецслужб Североатлантического альянса после недавней утечки содержания разговора немецких офицеров. Об этом пишет Financial Times.

В статье приводятся слова одного из офицеров западной разведки, который заявил, что "игра в кошки-мышки вернулась".

Другие агенты отметили, что разведывательные службы РФ сейчас работают "активнее, чем во времена холодной войны". По их мнению, обнаруженная прослушка офицеров ФРГ не отражает реальный масштаб всех перехваченных разговоров.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала об аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

В свою очередь, Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушивания офицеров армии. В отношении военных, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, организовали дисциплинарную проверку.

При этом российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил, что утечка сведений показала, что ФРГ реально вовлечена в украинский конфликт.



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