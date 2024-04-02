РФ развеяла мифы о превосходстве военстандартов Запада – дипломат Гаврилов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия в ходе спецоперации на Украине развеяла мифы о превосходстве военных стандартов стран Запада. Такое заявление сделал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что теперь всему миру понятно, что ВСУ, используя западное вооружение и методы планирования НАТО, не могут обеспечить превосходство на поле боя.

Гаврилов добавил, что для российского оружия на поле боя сегодня нет ничего уникального или неуязвимого, а западную технику порой по своим характеристикам превосходит даже советская.

Дипломат подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс сумел не только адаптироваться к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастить свои мощности на отдельных направлениях.

Ранее Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он подчеркнул, что так долго продолжаться не может.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что для Украины станет самым подходящим вариантом создание буферной зоны между РФ и Североатлантическим альянсом, а также получение гарантии безопасности. По его словам, если Украина не сделает этого, то киевские власти потеряют всю территорию.

