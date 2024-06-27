NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещанием членства в Альянсе

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Члены НАТО хотят успокоить украинского лидера Владимира Зеленского перед саммитом обещанием "моста в Альянс". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на материал The New York Times.

Руководство блока надеется, что так саммит пройдет более гладко, чем в 2023 году, когда глава киевского режима открыто выражал недовольство по поводу неопределенности в вопросе членства.

В статье указано, что обещание будет "чем-то весомым", но при этом Альянс не станет отказываться от своей позиции по внеблоковому статусу Украины в ближайшей перспективе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выступил с критикой по поводу слов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о будущем Украины в составе Альянса. Кроме того, бывший американский лидер назвал справедливыми опасения России по поводу возможного размещения сил НАТО около границы государства.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией.

