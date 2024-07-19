CNN: Трамп и Зеленский созвонятся 19 июля

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Бывший президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский поговорят по телефону 19 июля. Звонок станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, сообщает News.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Источники телеканала утверждают, что беседа будет посвящена политике Трампа по Украине, если он одержит победу на президентских выборах в ноябре. Один из собеседников CNN предупредил, что дату звонка могут перенести, поскольку график экс-президента Штатов часто меняется. Однако переговоры о беседе двух политиков уже ведутся какое-то время между штабом Трампа и офисом Зеленского, заявили журналисты.

Также украинский лидер выразил готовность работать с администрацией Трампа, если тот снова сможет стать американским президентом.

"Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать <…> Я этого не боюсь", – цитирует его сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, вопрос о том, кто станет президентом Соединенных Штатов, решают избиратели, а Украина будет полагаться на двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона, в том числе "мощные" отношения с республиканцами.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия серьезно воспринимает слова Трампа о готовности завершить украинский конфликт. Он не знаком с конкретными предложениями, однако выразил уверенность в искренности заявлений экс-президента США. РФ поддерживает это стремление, подчеркнул Путин.