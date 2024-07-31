Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для Украины

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Выборы американского президента и их возможные итоги являются вызовом и рисками для Киева. Об этом в беседе с газетой Monde заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, каким будет наш диалог. Раньше он был вполне разумным, но мы не знаем, что произойдет после выборов", – сказал президент Украины.

По его мнению, в американском конгрессе большинство, которое поддерживает Украину, будет сохранено.

Действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил Камалу Харрис в качестве своей замены. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в выборах на пост президента. Политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

Дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и Харрис намечены на 10 сентября.

