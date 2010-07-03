В Совфеде поддержали новые параметры накопительной пенсионной системы

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался положительно о новых параметрах новой накопительной пенсионной системы. По его словам, это те принципы, к которым можно относиться одобрительно, потому что они демократичны и понятны, а самое главное – они в интересах людей.

"Это в первую очередь добровольность и гарантия сохранности. Важно, что это будет мотивироваться для работодателей и для самого сотрудника. Спорили о том, что не должно быть принудительного изъятия доходов, это должно быть добровольно. Оператором должно быть государство, сбор средств должен быть унаследован, чтобы ими можно было воспользоваться в любой ситуации", – говорит парламентарий.

Рязанский отметил, что государство правильно рассчитывает на длинные инвестиционные средства граждан, так как во всем мире это хороший источник для инвестиций в экономику. "Лишь бы они приносили доход тем, кто отдал эти деньги в управление, это важный компонент", – подчеркнул он.

Сенатор также обратил внимание, что небольшой опыт применения накопительных пенсий у нас в стране показывает, что у людей есть интерес к ним. По его мнению, главное сейчас – это надежность, ни в коем случае не надо обманывать ожидания, чтобы люди поверили в эту реформу, ведь другого способа увеличить благополучие населения в старости нет.





Валерий Рязанский председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Вопрос остается один: как добиться того, чтобы у граждан были дополнительные доходы для того, чтобы откладывать на старость. Ведь то, что можно отложить, должно давать доход выше, чем уровень депозита в банках, иначе нет смысла говорить об этом.

Ранее стало известно, что в ближайшее время на общественное обсуждение вынесут законопроект о новой системе пенсионных накоплений. Минфин объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте в сентябре.

Он подразумевает добровольный порядок присоединения к системе накоплений, а также гарантирование сохранности долгосрочных накоплений. Кроме того, в него входят регистрация накопительных счетов, налоговые вычеты и льготы для бизнеса.

Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Предполагается, что он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

В частности, пенсионные взносы работников в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц. При этом будет введен повышающий коэффициент при расчете налога на прибыль для работодателя в том случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников.

Также подразумевается социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты. Участие в ГПП будет добровольным, при этом договор будут считать действующим с момента первого платежа.

Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно. Перечисленные в систему средства можно будет вернуть в течение полугода, а получить саму пенсию – после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

В то же время гражданам могут разрешить переводить свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП. Будет предусмотрена и возможность смены НПФ, а выплата по ГПП ежегодно будет индексироваться по уровню инфляции.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процента.

Глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что для индексации пенсий работающих пенсионеров в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей. По его словам, сейчас в стране зарегистрировано 43 миллиона пенсионеров, из которых работают 9,6 миллиона.