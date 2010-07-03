Определились параметры новой накопительной пенсионной системы

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В ближайшее время на общественное обсуждение вынесут законопроект о новой системе пенсионных накоплений, сообщает РИА Новости. Минфин объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте в сентября.

Он подразумевает добровольный порядок присоединения к системе накоплений, а также гарантирование сохранности долгосрочных накоплений. Кроме того, в него входят регистрация накопительных счетов, налоговые вычеты и льготы для бизнеса.

Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Предполагается, что он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

В частности, пенсионные взносы работников в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц. При этом будет введен повышающий коэффициент при расчете налога на прибыль для работодателя в том случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников.

Также подразумевается социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты. Участие в ГПП будет добровольным, при этом договор будут считать действующим с момента первого платежа.

Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно. Перечисленные в систему средства можно будет вернуть в течение полугода, а получить саму пенсию – после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

В то же время гражданам могут разрешить переводить свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП. Будет предусмотрена и возможность смены НПФ, а выплата по ГПП ежегодно будет индексироваться по уровню инфляции.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года пенсию более чем 30 миллионов российских пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Сообщается, что такой рост превысит уровень ожидаемой инфляции, фиксируемый на отметке 3,8 процентов.

Глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что для индексации пенсий работающих пенсионеров в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей. По его словам, сейчас в стране зарегистрировано 43 миллиона пенсионеров, из которых работают 9,6 миллиона.