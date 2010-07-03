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Общество

13:48

Стали известны самые востребованные врачебные специальности в России

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи-педиатры и врачи-терапевты – самые востребованные специалисты для российских медицинских учреждений. Об этом заявило издание "Газета.ру" со ссылкой на исследование Федеральной службы по труду и занятости.

Сотрудники Роструда рассказали, что в базу данных организации внесено 1,3 миллиона вакансий, при этом 50 тысяч из них предназначены для врачей разных специальностей, еще 30 тысяч – для медицинских сестер. Наибольшее количество – 7 тысяч – рассчитаны на терапевтов, еще 5 тысяч подойдут педиатрам.

Исследование показало, что замыкают тройку самых необходимых врачей анестезиологи-реаниматологи (2,2 тысячи вакансий). В значительной степени медицинские организации страны также нуждаются во врачах скорой помощи, неврологах, стоматологах и акушерах-гинекологах.

По информации Роструда, врачи особенно необходимы в Кемеровской, Ростовской, Свердловской и Саратовской областях. Аналогичная ситуация наблюдается в Красноярском и Краснодарском краях.

Ранее россиян опросили на тему самых интересных профессий. Абсолютным лидером исследования стала профессия дизайнера, ее выбрали почти 32 процента опрошенных. А вот наименее привлекательной россияне назвали работу официантов, курьеров, продавцов, полицейских и финансистов.

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