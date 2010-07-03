Путин переназначил Садовничего ректором МГУ

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Виктор Садовничий останется ректором МГУ имени Ломоносова еще на пять лет. Указ о его переназначении подписал Владимир Путин.

Другим указом глава государства продлил на пять лет пребывание Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета.

Оба документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Изменения касаются тех случаев, когда руководители университетов достигают предельного для должности ректора возраста.

Согласно федеральному закону об МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент был вправе дважды продлить полномочия ректора на новый срок по достижении руководителем 65 лет. Таким образом, ректоры могли работать в должности еще до 10 лет. Новая поправка ограничение сняла.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего как ректора МГУ. Это было уже вторым продлением работы руководителя университета.