Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по образованию и науке порекомендовал принять законопроект, который предусматривает снятие ограничений на число возможных продлений полномочий ректоров МГУ и СПбГУ. Решение о новых сроках работы ректоров принимает президент РФ, уточняет ТАСС.

Поправки уже внесли в законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Изменения касаются тех случаев, когда руководители университетов достигают предельного для должности ректора возраста.

Согласно федеральному закону об МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент вправе дважды продлить полномочия ректора на новый срок по достижении руководителем 65 лет. Таким образом, ректоры могут работать в должности еще до 10 лет. Новая поправка ограничение снимает.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего как ректора МГУ. Это было уже вторым и по действующему законодательству последним продлением работы руководителя университета.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Виктор Садовничий продолжит руководить МГУ в рамках своих полномочий, несмотря на сообщения СМИ о переводе специалиста на должность почетного президента университета.

