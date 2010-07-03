МГУ возглавил рейтинг вузов развивающейся Европы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова пятый год подряд оказался во главе рейтинга вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии.

Список составлен компанией Quacquarelli Symonds (QS) среди 300 университетов региона из 26 стран, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МГУ.

"Он подтверждает роль и значимость в международном позиционировании как МГУ, так и всей российской системы высшего образования", – заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Рейтинги QS – одни из самых влиятельных мировых рейтингов вузов. Он отслеживает эффективность вузов по десяти критериям, включая академическую репутацию.

Ранее МГУ попал топ-100 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников. В список также вошли МГИМО, МГТУ имени Баумана и Высшая школа экономики (ВШЭ).