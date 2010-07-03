Роструд проверит сообщения о невыплате зарплаты в МГУ

Представители Роструда сообщили, что ведомство проведет предварительную проверку по сообщениям о невыплате зарплаты лектору МГУ, преподающему на историческом факультете в качестве совместителя. Об этом пишет РИА Новости.
В Роструде уточнили, что от сотрудников университета не поступало обращений по оформлению совместительства и оплаты труда.
Ранее историк Аскольд Иванчик написал у себя в Facebook, что руководство истфака сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу только при согласии на "нулевую зарплату".
Вместе с тем и. о. декана исторического факультета Лев Белоусов заявил, что озвученная лектором информация не соответствует действительности. По его словам, совместители получают зарплату в соответствии с окладом, предусмотренным ставкой. Белоусов добавил, что с самим Иванчиком не связывались в начале учебного года и не предлагали ему читать лекции на истфаке.
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