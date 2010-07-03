МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира World University Ranking – 2020 по версии Times Higher Education, заняв 189 место, сообщает пресс-служба вуза.
Там отмечают, что по одному из самых важных показателей миссии университета "качество образования" (Teaching) МГУ находится на 23 месте в мире. По исследовательской среде (Research) российский университет на 66 позиции.
По показателю финансовых поступлений от отраслевой исследовательской деятельности (Industry income) МГУ находится на 54 месте.
Рейтинг основывается на 13 показателях, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация и инновации. В 2019 году было ранжировано 1,3 тысячи университетов из 92 стран мира.
Ранее команда из 47 специалистов с участием географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
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