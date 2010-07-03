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Москва 24

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03:22

Причины масштабных наводнений установили ученые МГУ

наука общество погода

03:22

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые заявили, что паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными. Об этом свидетельствует количество осадков и повышение температура воздуха.

Команда из 47 специалистов с участием географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, база объединяет информацию о максимальных расходах воды, которые наблюдаются во время весеннего половодья.

Также там содержатся данные о датах прохождения паводков более чем на 3,7 тысячи гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся в европейской части России.

Предполагается, что разработка поможет предпринять комплекс мер защиты от речных наводнений. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В нем впервые представлены результаты всестороннего статистического анализа характеристик катастрофических паводков, половодий и факторов, которые их определяют.

Ранее ученые рассказали, что непригодными для жизни из-за жары могут оказаться часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, север Шри-Ланки и восток Пакистана.

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наука общество погода

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