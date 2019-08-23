Стоит ли опасаться комаров-переносчиков опасных болезней в России

Эпидемиологи сообщили о возможном распространении в России смертельных тропических болезней, которые переносят некоторые виды комаров. По их словам, опасные насекомые прилетели из Египта и Юго-Восточной Азии и получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. А в дальнейшем могут попасть и в Центральную Россию. Разбираемся, действительно ли укус комара представляет смертельную опасность и как защититься от пищащей угрозы.

Опасные комары атакуют?

Специалисты нескольких российских медицинский институтов провели исследование, по итогам которого выяснилось, что на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму распространились два вида комаров, которые могут переносить опасные тропические лихорадки – это Aedes aegypti и Aedes albopictus. Более того, по их мнению, насекомые не просто обосновались на юге страны, но продвигаются в Центральную Россию.

Первый вид отличается яркими белыми отметинами на лапках и такого же цвета полосами на спине. Второй можно узнать по пятнистому брюшку и черно-белым полосам на лапках. Укус таких насекомых может вызывать эпидемию вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. По словам специалистов, все эти болезни смертельно опасны.

Ученые считают, что комары мигрируют на север из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. А по прогнозам, к 2050 году эти насекомые распространятся даже в Швеции.

Однако в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю опровергли опасения ученых и заявили, что "ни о какой эпидемии и близко речи нет".





пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Число заболевших одной из самых грозных лихорадок – Западного Нила – семь человек в Краснодарском крае. Такое количество случаев фиксируется каждый год, и ни одного летального. То же самое с желтой лихорадкой – единичные случаи.

Там также подчеркнули, что увеличение популяции комаров связано с нежарким и одновременно влажным летом. При температуре воздуха более 32 градусов личинки комаров погибают.

"Ничего у нас не изменилось, у нас живет масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас все время. Геофизическое положение Краснодарского края такое, что оно не дает распространяться многим инфекциям. Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае", – подчеркнули в краевом Роспотребнадзоре.

Как защититься от комаров?

Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал Москве 24, что комары, которых выявили в Краснодарском крае, не опасны для россиян. Кроме того, по его словам, ближе к зиме насекомые погибнут.

"Все комары египетского и других видов, которые переносят экваториальные лихорадки от Денге до Зика и Чикунгуньи, становятся опасными только, если они насосались крови больного. Но поскольку такими лихорадками не болеют на Северном Кавказе и на Черноморском побережье, то опасности нет", – пояснил специалист.

Жемчугов добавил, что зараженные комары обычно попадают в новые регионы, становясь случайными пассажирами, например, авиатранспорта, однако укореняются только в местах с подходящим климатом.

"Как правило, перемещаются они в транспорте: в самолетах, автомобилях, на кораблях. Показательный случай был в США, когда туда попали комары, несущие лихорадку Западного Нила. До того времени там не было вируса", – отметил эксперт.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Комары укореняются только там, где есть условия, где теплые зимы, например, в Испании и Франции. Там, где зима холодная, они погибают.

Собеседник Москвы 24 добавил, что комаров все-таки стоит опасаться, но только в путешествиях по жарким странам.

"Хорошие отели уже давно имеют электронные средства защиты от насекомых. Есть также фумигаторы, мази, репелленты, которые их отпугивают или убивают. За границей нужно делать так, чтобы в жилище насекомых не было", – подчеркнул Жемчугов.



Эксперт добавил, что при первых признаках болезни необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы установить диагноз, так как "упущенное время на раннем этапе может грозить летальным исходом".

Научный сотрудник кафедры гидробиологии на биологическом факультете МГУ Вадим Марьинский также добавил, что отличить заразного комара от незаразного неспециалисту очень сложно.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры гидробиологии биофака МГУ Кровососущие комары – это огромные семейства, там много родов и видов, и каждое лето нас кусает большое разнообразие комаров. Некоторые больше похожи на переселенцев с юга, некоторые менее. Не стоит их рассматривать после каждого укуса.

При этом, по его словам, вероятность распространения тропических болезней в России крайне мала.

"Например, если человек прилетит на Мадагаскар, его там укусит малярийный комар, он заболеет малярией, прилетит сюда, ему вовремя не успеют поставить диагноз, его здесь укусит наш малярийный комар и после этого покусает другого человека, то он может передать малярию дальше. Локальные вспышки малярии случаются, но только в таких ситуациях", – пояснил Марьинский.