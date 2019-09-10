МГУ прокомментировал заявление лектора о "нулевой зарплате" в вузе

09:37
09:37
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Лектор МГУ Аскольд Иванчик сообщил у себя в Facebook, что руководство исторического факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу только при согласии на "нулевую зарплату".
При этом Иванчик назвал прежнюю зарплату таких лекторов "символической", уточнив, что выплачивалась она, по его мнению, лишь чтобы официально включить преподавателей в список сотрудников. Историк также рассказал, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть "читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе".
Публикацию Иванчика прокомментировал и.о. декана исторического факультета Лев Белоусов. По его словам, озвученная лектором информация не соответствует действительности.
"Работающие на историческом факультете МГУ имени Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой", – рассказал Белоусов газете "Ведомости".
Он добавил, что в начале нынешнего учебного года руководство истфака не встречалось с Иванчиком и не предлагало ему читать лекции на факультете.
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