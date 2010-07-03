Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Фото: depositphotos/kasto

Решения об отчислении студентов российских вузов вскоре будут принимать с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра EDCrunch University в "МИСИС" Нурлана Киясова.

"Данный образовательный сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей", – отметил Киясов.

Сообщается, что ИИ будет выносить решения, основываясь на данных успеваемости студента, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни. Для тестирования системы собираются выбрать несколько институтов.

"К 2021 году появятся опытные образцы в отдельных университетах", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Сервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Портал будет включать онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления в вуз, в том числе заявление.

