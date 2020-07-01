Более 7,5 тысячи абитуриентов подало заявления в медколледжи Москвы

19:41
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Более 7,5 тысячи абитуриентов подало заявления на поступление в медицинские колледжи столицы за первые 10 дней приема документов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения коронавируса, прием документов идет онлайн. Выпускники 9 и 11 классов могут подать документы на mos.ru, к заявлению нужно прикрепить в электронном виде паспорт и аттестат о среднем образовании.
Тем, кто хочет учиться сестринскому, лечебному или акушерскому дело, предстоит дополнительное вступительное испытание. Поступающим на специальность "стоматология ортопедическая" дают творческое задание: абитуриенты должны нарисовать объемную фигуру. Все дополнительные экзамены проводят дистанционно.
Директор медицинского колледжа № 7 Елена Бояр рассказала, что учащиеся получают такие квалификации, как медицинская сестра и медицинский брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушер или зубной техник. Им выдают дипломы о среднем профессиональном образовании.
Приемная кампания в городских колледжах стартовала 20 июня. Сейчас в Москве работает 51 колледж.
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко объявил, что сроки приема документов в российские колледжи продлены до конца августа. Начать работать они должны с 1 сентября, уточнил Глушко.
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