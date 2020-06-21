Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных 11,4 тысячи бюджетных мест в вузах. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Региональные вузы в этом году смогут увеличить количество бюджетных мест. Постановление об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

При распределении мест будет приниматься во внимание в первую очередь рейтинг вузов. Приоритет отдадут региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Он предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Президент отмечал, что приоритет должен быть сделан на региональных вузах.

Ранее стало известно, что большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он также добавил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз до 17 августа. Фальков подчеркнул, что подать заявление можно до сдачи ЕГЭ, что является особенностью этого года. ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по географии, литературе и информатике.

