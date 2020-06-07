Сроки подачи документов в колледжи продлены до конца августа

Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены до конца августа, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, абитуриент может подать документы через "Почту России", по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг.

"Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места – до осени", – объявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, уточнил он. Время приема документов на такие специальности продлено до 15 августа продлено, добавил замминистра.

По многим специальностям в отдельных случаях можно проводить испытания в дистанционном формате, используя видеотрансляцию, рассказал он.

Работать колледжи должны начать с 1 сентября, сообщил Глушко.

"В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", – считает он.

За лето министерство должно убедиться, что каждая образовательная организация обеспечит все, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, резюмировал замминистра.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обращал внимание, что зачисление в колледжи в 2020 году будет осуществляться по аттестатам. Аттестаты будут выданы на основе текущих оценок, добавил он.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. Он подчеркнул, что подать заявление можно будет до сдачи ЕГЭ.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев пояснил, что зачисление в российские вузы завершится в августе. Он также говорил, что зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие.