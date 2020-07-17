Минобрнауки обязало вести удаленную трансляцию защит диссертаций

19:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минобрнауки утвердило порядок удаленного проведения защит диссертаций, сообщается на сайте министерства.
Участвовать смогут не более двух третей членов совета. На заседаниях могут также присутствовать участники, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. Участие соискателя ученой степени в дистанционном формате не предполагается.
Кроме того, обязательно должна вестись аудио- и видеотрансляция заседания. При сбоях защиту могут перенести.
"Заседания в таком режиме проводятся по решению руководителя организации на основании ходатайства председателя диссертационного совета при наличии заявлений от его членов, оппонентов и других лиц. Соискатель ученой степени должен выразить согласие на проведение заседания в дистанционном формате", – отметили в министерстве.
Соискателю присуждается степень, если за проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, говорится в документе.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство не рассматривает полный перевод студентов в России на дистанционное обучение. Он напомнил, что в стране есть только очная, заочная и очно-заочная формы. Афанасьев обратил внимание, что по некоторым специальностям образование принципиально не может быть получено удаленно.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России проведут традиционные школьные линейки 1 сентября. При этом он отметил, что школам предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19.
Афанасьев указал, что вузы имеют право сами переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Он подтвердил, что пока министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.
Абитуриенты могут подать документы в вузы с 20 июня по 17 августа. Особенностью этой приемной кампании является то, что заявление можно принести до сдачи ЕГЭ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: