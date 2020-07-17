Минобрнауки обязало вести удаленную трансляцию защит диссертаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобрнауки утвердило порядок удаленного проведения защит диссертаций, сообщается на сайте министерства.

Участвовать смогут не более двух третей членов совета. На заседаниях могут также присутствовать участники, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. Участие соискателя ученой степени в дистанционном формате не предполагается.

Кроме того, обязательно должна вестись аудио- и видеотрансляция заседания. При сбоях защиту могут перенести.

"Заседания в таком режиме проводятся по решению руководителя организации на основании ходатайства председателя диссертационного совета при наличии заявлений от его членов, оппонентов и других лиц. Соискатель ученой степени должен выразить согласие на проведение заседания в дистанционном формате", – отметили в министерстве.

Соискателю присуждается степень, если за проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, говорится в документе.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство не рассматривает полный перевод студентов в России на дистанционное обучение. Он напомнил, что в стране есть только очная, заочная и очно-заочная формы. Афанасьев обратил внимание, что по некоторым специальностям образование принципиально не может быть получено удаленно.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России проведут традиционные школьные линейки 1 сентября. При этом он отметил, что школам предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19.

Афанасьев указал, что вузы имеют право сами переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Он подтвердил, что пока министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.

Абитуриенты могут подать документы в вузы с 20 июня по 17 августа. Особенностью этой приемной кампании является то, что заявление можно принести до сдачи ЕГЭ.