Минпросвещения перед учебным годом расскажет о защите от коронавируса

16:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство просвещения России перед началом учебного года проведет просветительскую работу со школьниками и их родителями о мерах защиты от COVID-19. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
По его словам, будет проведено всероссийское родительское собрание и федеральный педагогический совет, на котором обсудят актуальные темы, а также расскажут об особенностях организации учебного процесса.
"Планируем уделить особое внимание теме необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований, ведь от самодисциплины, аккуратности каждого, от бережного отношения к собственному здоровью и своим детям сегодня зависит благополучие всех", – сказал Кравцов.
По его словам, планируется провести просветительскую работу с родителями и учениками, чтобы максимально обезопасить всех участников образовательного процесса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду сообщила, что учебный год в России стартует 1 сентября в обычном формате. Она призвала обеспечить проведение линеек при соблюдении противоэпидемических мер.
Ранее аналогичную информацию по школам рассказал Кравцов. По его словам, вводить дистанционное обучение не планируется.
Кравцов уточнял, что традиционные школьные линейки в стране проведут 1 сентября. В министерстве отметили, что формат линеек будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Министр подчеркнул, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В них говорится, что перед открытием учреждений необходима генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: