Минпросвещения перед учебным годом расскажет о защите от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения России перед началом учебного года проведет просветительскую работу со школьниками и их родителями о мерах защиты от COVID-19. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

По его словам, будет проведено всероссийское родительское собрание и федеральный педагогический совет, на котором обсудят актуальные темы, а также расскажут об особенностях организации учебного процесса.

"Планируем уделить особое внимание теме необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований, ведь от самодисциплины, аккуратности каждого, от бережного отношения к собственному здоровью и своим детям сегодня зависит благополучие всех", – сказал Кравцов.

По его словам, планируется провести просветительскую работу с родителями и учениками, чтобы максимально обезопасить всех участников образовательного процесса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду сообщила, что учебный год в России стартует 1 сентября в обычном формате. Она призвала обеспечить проведение линеек при соблюдении противоэпидемических мер.

Ранее аналогичную информацию по школам рассказал Кравцов. По его словам, вводить дистанционное обучение не планируется.

Кравцов уточнял, что традиционные школьные линейки в стране проведут 1 сентября. В министерстве отметили, что формат линеек будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Министр подчеркнул, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В них говорится, что перед открытием учреждений необходима генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.