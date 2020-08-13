В ВОЗ считают, что большинство людей остаются уязвимы к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ВОЗ заявили, что большинство людей остаются уязвимы к COVID-19, поэтому необходимо проявлять бдительность, сообщает РИА Новости.

"Заразились вирусом и приобрели иммунитет слишком малое количество людей. Большая часть населения остается уязвимой", – заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он отметил, что передача вируса среди сообществ сейчас представляет наибольшую опасность. Поэтому специалисты призывают всех ответственно относиться к ситуации, по возможности стараться не появляться в людных местах и носить маску.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 20,1 миллиона случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.

В России выявлено 907 758 случаев COVID-19, вылечились 716 396 человек, скончались 15 384.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".