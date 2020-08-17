В России выявили 4 892 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

4 892 новых случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы в России за последние сутки. Заболевшие были выявлены в 83 регионах. 26,1% заразившихся не имеют клинических проявлений коронавируса.

В Москве зафиксировали 690 новых случаев COVID-19. Лидерами по приросту заболевших коронавирусом также являются Санкт-Петербург (159), Московская область (153), Свердловская область (141), Ставропольский край (132) и Ростовская область (127).

Кроме того, 120 новых случаев зафиксировали в Нижегородской области, 118 – в Красноярском крае, 114 – в Иркутской области, по 102 – в Оренбургской и Ульяновской областях, 99 – в Омской области, 97 – в Воронежской области, 96 – в Саратовской области, 95 – в Волгоградской области, 94 – в Кемеровской области, 90 – в Приморском крае.

По 88 новых случаев приходятся на Краснодарский и Алтайский край, 84 – на Ямало-Ненецкий АО, 74 – на Ханты-Мансийский АО, 72 – на Хабаровский край, 70 – на Архангельскую область, 69 – на Челябинскую область, по 65 – на Мурманскую область и Пермский край, 63 – на Кировскую область, 59 – на Республику Дагестан, 57 – на Сахалинскую область, по 53 – на Тюменскую и Новосибирскую области.

49 заболевших коронавирусом обнаружили в Республике Саха, 48 – в Белгородской области, по 47 – в Псковской и Пензенской областях, а также в Республике Калмыкия, по 45 – в Самарской и Томской областях, а также в Республике Крым, 41 – в Костромской области, 40 – в Орловской и Ярославской областях, 37 – в Астраханской области, 36 – в Вологодской области, 35 – в Башкирии, 34 – в Республике Коми, 33 – в Ивановской области.

В Республике Мордовия зафиксировали 32 новых случая, по 30 – в Рязанской и Тульской областях, а также в Республике Бурятия и в Чувашской Республике, 29 – в Калужской области, 28 – в Ленинградской области, а также в Удмуртской Республике и Республике Татарстан, 27 – в Курской области, 26 – в Калининградской и Курганской областях, 25 – в Тверской области, по 24 – во Владимирской и Тамбовской областях.

22 новых случая коронавируса пришлись на Брянскую область, по 21 – на Новгородскую и Амурскую области, 20 – на Республику Ингушетия, по 19 – на Республику Тыва и Республику Карелия, 18 – на Липецкую область, по 17 – на Республику Хакасия и и Карачаево-Черкесскую Республику, по 16 – на Республику Марий Эл, Республику Адыгея и Кабардино-Балкарскую Республику, 15 – на Республику Алтай, 13 – на Магаданскую область, по 12 – на Забайкальский и Камчатский край, 11 – на Республику Северная Осетия, 8 – на Севастополь, 4 – на Чеченскую Республику, 3 – на Еврейскую АО.

Всего в России были зафиксированы 927 745 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за последние сутки составил 0,5%. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За последние сутки 55 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего от COVID-19 в России умерли 15 740 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 3 133 человека. Всего в России от коронавируса выздоровел 736 101 человек.

В Москве за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 819 человек. Всего в столице выздоровели в результате прохождения курса лечения 197 962 человека.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Сообщается, что массовое получение препарата, вырабатывающего иммунитет к COVID-19, будет организовано через месяц. Медики получат вакцину параллельно с третьим этапом исследования вакцины.