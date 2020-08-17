Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов", – сообщила Ракова.

Таким образом, общая численность выздоровевших от COVID-19 в Москве составляет 197 962 человека.

После прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Пациентам, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать плазму крови. С ее помощью столичные врачи осуществляют лечение больных COVID-19. По всем вопросам донорства можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве скончались еще 10 пациентов в результате заболевания коронавирусом. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, в столице умерли 4 656 человек.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в Москве зафиксировали 688 новых случаев коронавирусной инфекции. По темпу прироста заболевших COVID-19 Москва находится во втором десятке среди субъектов РФ (5,43 на 100 тысяч человек).