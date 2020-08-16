Суточный темп прироста новых случаев уже седьмое воскресенье не превышает 0,3%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там уточнили, что средняя скорость роста новых случаев за неделю отрицательная. Суточный темп прироста новых случаев седьмое воскресенье не превышает 0,3%.

Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе – на низком уровне.



45,2% среди новых заболевших – люди 18–45 лет, 26,9% – 46–65 лет, 12,3% – 66–79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет, а также 9,8% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В России за сутки зарегистрировано 4 969 случаев COVID-19 в 84 регионах, среди которых свыше 1,2 тысячи – без клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 922 853 случая инфекции в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.

Гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Гинцбург предположил, что вакцинация ожидается с декабря – января. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что она будет добровольной, в том числе для медиков, и бесплатной.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этого появится приложение, подчеркнул Мурашко.