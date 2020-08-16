Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,43 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов РФ.
Отмечается также, что Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. В столице этот показатель составляет 0,3%.
В России за сутки подтверждено 4 969 случаев COVID-19. На Москву приходится 688 свежих случаев.
Всего в РФ зафиксировано 922 853 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 0,5% больше, чем днем ранее. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Ненецкий автономный округ (0,0%), Московская область и Северная Осетия (0,2%), Москва, Тыва, Кабардино-Балкария, Брянская, Тульская и Липецкая области, а также Забайкальский край и Чечня (0,3%).
11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.
Гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Гинцбург предположил, что вакцинация ожидается с декабря – января. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что она будет добровольной, в том числе для медиков, и бесплатной. Распределение вакцины от коронавируса будет регулироваться государством.
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