В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки скончались 10 пациентов. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также там напомнили, что не стоит заниматься самолечением при любых симптомах ОРВИ. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – обратились к горожанам.

Всего в городе скончались 4 656 человек с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России подтверждено 4969 новых случаев коронавируса. Москва уже традиционно находится в лидерах по минимальному приросту из расчета на 100 тысяч населения.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.