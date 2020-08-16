В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки скончались 10 пациентов. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также там напомнили, что не стоит заниматься самолечением при любых симптомах ОРВИ. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – обратились к горожанам.
Всего в городе скончались 4 656 человек с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России подтверждено 4969 новых случаев коронавируса. Москва уже традиционно находится в лидерах по минимальному приросту из расчета на 100 тысяч населения.
11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.
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