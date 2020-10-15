Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться в начале ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Горелов рассказал, что заболеваемость растет в среднем 2 инкубационных периода (28 дней).
"Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то, предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса", – пояснил эксперт.
Горелов предположил, что после этого периода заболеваемость будет плавно и устойчиво снижаться. По прогнозам специалиста, пиковые показатели могут достигать 17–18 тысяч случаев в сутки.
"Это ожидаемый рост, все же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная", – пояснил Горелов.
Однако специалист подчеркнул, что снизить уровень заболеваемости до нуля пока нельзя, так как в России сейчас коронавирус перенесло не более 1% населения.
По словам Горелова, ограничительных мер, которые приняты властями, вполне достаточно, чтобы снизить заболеваемость и стабилизировать эпидобстановку.
Ранее стало известно, что COVID-19 резко активизируется через 5–7 дней после попадания в организм. Именно в этот период происходит явное увеличение количества коронавирусных частиц.
За последние сутки в России выявили 13 754 новых случая коронавируса. Общее число заболевших по всей страны достигло 1 354 163 случая.
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