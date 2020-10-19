Бриджит Макрон будет соблюдать карантин после контакта с заболевшим COVID-19

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Жене французского президента Брижит Макрон придется соблюдать карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Согласно информации газеты, 15 октября первая леди была в контакте с человеком, у которого подтвердился COVID-19 19 октября.
"В соответствии с рекомендациями санитарных властей ей необходим период изоляции в семь дней", – сообщает газета со ссылкой на окружение Бриджит Макрон.
Симптомов коронавируса, по сведениям СМИ, у супруги главы Франции Эммануэля Макрона нет. Елисейский дворец не уточняет, будет ли распространен карантин на президента.
Ранее Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде регионов Франции.